Два человека пострадали в пожарах на Среднем Урале

Так, накануне в селе Знаменское на улице Ленина горели частный дом на двух хозяев, гараж и надворные постройки на площади 178 квадратных метров. В результате пожара травмы получил мужчина, он госпитализирован. С огнем справились за два часа 13 специалистов на трех единицах техники.