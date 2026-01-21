Два человека пострадали в пожарах на Среднем Урале

В Свердловской области за минувшие сутки спасатели ликвидировали16 пожаров, 13 из которых произошли в жилом секторе.
«В результате пожаров пострадали два человека, спасены четыре человека», — сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в селе Знаменское на улице Ленина горели частный дом на двух хозяев, гараж и надворные постройки на площади 178 квадратных метров. В результате пожара травмы получил мужчина, он госпитализирован. С огнем справились за два часа 13 специалистов на трех единицах техники.
В Краснотурьинске на улице Сосьвинская горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 100 «квадратов». В результате пожара травмы получила женщина. Возгорание ликвидировали за 195 минут 11 спасателей на трех спецмашинах.
В Верхней Салде на улице Восточная горела квартира на первом этаже двухэтажки на площади 10 квадратных метров. Специалисты МЧС при помощи автолестницы из окон второго этажа спасли четырех человек. Пожар потушили за 9 минут 8 специалистов на трех единицах техники.
В селе Горный Щит на улице Баритовая горела кровля и внутренняя отделка складского помещения на площади 40 «квадратов». Возгорание ликвидировали за 47 минут 32 спасателя на восьми спецмашинах.