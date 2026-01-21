Ричмонд
Бастрыкин взял на контроль расследование отравления детей в аквапарке Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено после массового отравления детей в кафе при аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Соцсети

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Напомним, что по решению суда кафе было опечатано. В Роспотребнадзор поступили сообщения из больниц Екатеринбурга о случаях отравления детей. Точное число пострадавших пока не называется.