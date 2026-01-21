Бастрыкин взял на контроль расследование отравления детей в аквапарке Екатеринбурга

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей». Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Францишко А. В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Напомним, что по решению суда кафе было опечатано. В Роспотребнадзор поступили сообщения из больниц Екатеринбурга о случаях отравления детей. Точное число пострадавших пока не называется.