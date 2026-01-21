Бастрыкин взял на контроль расследование отравления детей в аквапарке Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под свой личный контроль расследование уголовного дела, которое было возбуждено после массового отравления детей в кафе при аквапарке «Лимпопо» в Екатеринбурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.