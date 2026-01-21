В Усть-Куте на тушение склада опилок уйдет до 10 дней

В Усть-Куте 20 января 2026 года вспыхнул пожар на складе, который находится неподалёку от микрорайона Мостоотряд. Как сообщил мэр Сергей Анисимов, пламя разгорелось из-за долгого хранения опилок на открытом воздухе.
— Пожарная охрана предприятия непрерывно работает на месте происшествия, они принимают все необходимые меры. Согласно прогнозам, взять огонь «в кольцо» удастся через три дня. На полное тушение уйдет до 10 дней, — сказал мэр.
21 января состоялся оперативный штаб с представителями власти и МЧС. Ситуацию держат на контроле. Дым, окутавший часть города, скоро отступит. Жителей просят не паниковать, угрозы жизни и здоровью нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске предприниматели подсчитывают убытки после пожара в торговом центре.