В ХМАО бизнесмену грозит тюрьма за сокрытие 30 миллионов рублей от налоговой

«Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении ведомства.