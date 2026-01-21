В ХМАО бизнесмену грозит тюрьма за сокрытие 30 миллионов рублей от налоговой

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
В Сургуте руководителю компании предъявлено обвинение в сокрытии от налоговой более 31 миллиона рублей. Следствие завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд. Об этом сообщает окружное следственное управление СК РФ.
«Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении ведомства.
По версии следствия, с октября 2023 по июнь 2024 года бизнесмен, зная о налоговой задолженности, укрыл от фискальных органов значительную сумму. По делу собраны достаточные доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.