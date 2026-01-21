Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО бизнесмену грозит тюрьма за сокрытие 30 миллионов рублей от налоговой

В Сургуте руководителю компании предъявлено обвинение в сокрытии от налоговой более 31 миллиона рублей. Следствие завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд. Об этом сообщает окружное следственное управление СК РФ.

Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

В Сургуте руководителю компании предъявлено обвинение в сокрытии от налоговой более 31 миллиона рублей. Следствие завершено, а материалы уголовного дела направлены в суд. Об этом сообщает окружное следственное управление СК РФ.

«Следственным отделом по городу Сургут завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере)», — указано в сообщении ведомства.

По версии следствия, с октября 2023 по июнь 2024 года бизнесмен, зная о налоговой задолженности, укрыл от фискальных органов значительную сумму. По делу собраны достаточные доказательства вины обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.