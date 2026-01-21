В США 70-летняя женщина умерла после катания на американских горках

В Соединенных Штатах 70-летняя женщина скончалась после посещения американских горок «Месть мумии» в парке аттракционов Universal Studios в Орландо. Об этом сообщает CBS News.
Инцидент произошел 25 ноября, однако отчет о случившемся был опубликован Департаментом сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата Флорида только в январе 2026 года. В документе говорится, что во время катания женщина потеряла сознание и была срочно госпитализирована.
Аттракцион «Месть мумии» представляет собой крытые американские горки с резкими ускорениями, подъемами, наклонами и падениями. Он основан на сюжетах фильмов «Мумия» и «Мумия возвращается» и развивает скорость до 72 км/ч на тёмной трассе.
Напомним, что в декабре 2025 года в США двое посетителей тематического парка в Техасе провисели более получаса вниз головой из-за поломки аттракциона Circuit Breaker.