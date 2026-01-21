Ангар в Ленинградской области загорелся на площади в тысячу «квадратов»

Пожарные ликвидируют возгорание, произошедшее в ангаре в городе Тельмана Ленинградской области. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
— По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание одноэтажного металлического ангара, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
На данный момент площадь пожара составляет более тысячи квадратных метров. К его ликвидации привлекли порядка 60 человек и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
18 января в центре Москвы на Татарской улице также произошел пожар в жилом доме старой постройки. В связи с возгоранием объекта пришлось перекрыть движение. Позже ранг пожара повысили до второго. В тот же день возгорание потушили.