Школьница нашла человеческие останки у ворот на футбольном поле

В британском Вулвергемптоне 11-летняя девочка обнаружила у футбольных ворот человеческие останки.

В британском Вулвергемптоне 11-летняя девочка обнаружила у футбольных ворот человеческие останки. О находке сообщает издание Express & Star.

Школьница наткнулась на бездыханного мужчину утром, когда шла на урок физкультуры. Девочка сразу позвонила матери, после чего в школе подняли тревогу.

Учителя отправили учеников по домам и вызвали полицию. На месте началась проверка, а сам спортивный объект оцепили.

По предварительной версии правоохранителей, останки могли оказаться на школьном поле после дождя — их могло принести из расположенного неподалеку заповедника Сместоу. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование.

