Пожилой пассажир погиб в результате страшной аварии под Набережными Челнами

Под Набережными Челнами — в Тукаевском районе — произошла трагическая авария, в результате которой погиб пассажир. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia не справился с управлением — машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Haval.
Последствия аварии оказались тяжелыми. 70 летний пассажир Kia скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Kia получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан вновь обращается к водителям с настоятельным призывом строго соблюдать правила дорожного движения. Внимательность и ответственность на дороге — залог безопасности всех участников движения.