Пожилой пассажир погиб в результате страшной аварии под Набережными Челнами

Столкнулись Kia и Haval.

Источник: ГИБДД

Под Набережными Челнами — в Тукаевском районе — произошла трагическая авария, в результате которой погиб пассажир. По предварительной информации, водитель автомобиля Kia не справился с управлением — машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Haval.

Последствия аварии оказались тяжелыми. 70 летний пассажир Kia скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель Kia получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан вновь обращается к водителям с настоятельным призывом строго соблюдать правила дорожного движения. Внимательность и ответственность на дороге — залог безопасности всех участников движения.