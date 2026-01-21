Более 700 домов остались без воды из-за аварии на трубопроводных сетях в Томске

Для обеспечения жителей водой организован подвоз — рядом с местом аварии установлены автоцистерны. Из-за происшествия также временно изменена схема движения одного городского автобуса. Власти города координируют работы по скорейшему восстановлению подачи воды и обеспечению граждан всем необходимым на время ремонта.
Ранее в курском Железногорске вечером 20 января произошла серьёзная авария на магистральной тепловой сети: из-за двух крупных порывов без отопления и горячей воды остались более 140 домов и 18 социальных объектов. Позднее теплоснабжение было полностью восстановлено.
