Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 700 домов остались без воды из-за аварии на трубопроводных сетях в Томске

Более 700 многоквартирных домов в Томске остались без холодного водоснабжения почти на сутки из-за аварии на трубопроводных сетях. Как сообщили в мэрии, порыв произошёл на водоводе диаметром 500 мм в районе улицы Сибирской, и ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждения.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз — рядом с местом аварии установлены автоцистерны. Из-за происшествия также временно изменена схема движения одного городского автобуса. Власти города координируют работы по скорейшему восстановлению подачи воды и обеспечению граждан всем необходимым на время ремонта.

Ранее в курском Железногорске вечером 20 января произошла серьёзная авария на магистральной тепловой сети: из-за двух крупных порывов без отопления и горячей воды остались более 140 домов и 18 социальных объектов. Позднее теплоснабжение было полностью восстановлено.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.