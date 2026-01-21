Более 700 домов остались без воды из-за аварии на трубопроводных сетях в Томске

Более 700 многоквартирных домов в Томске остались без холодного водоснабжения почти на сутки из-за аварии на трубопроводных сетях. Как сообщили в мэрии, порыв произошёл на водоводе диаметром 500 мм в районе улицы Сибирской, и ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждения.