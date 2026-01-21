Драка на хоккее вылилась в уголовное дело и суд над шестью игроками

Поводом стала массовая драка во время матча Ночной хоккейной лиги. Инцидент произошел еще 30 марта 2024 года в игре за третье место, где встретились «Тафгай», сформированный из местных предпринимателей, и «Фантом», за который выступали сотрудники УФСБ, пишет Коммерсантъ.