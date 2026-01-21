Драка на хоккее вылилась в уголовное дело и суд над шестью игроками

В Биробиджанском районном суде начали рассматривать уголовное дело о хулиганстве в отношении шести хоккеистов любительской команды «Тафгай» из Еврейской автономной области. Процесс стартовал 29 декабря 2025 года.
Поводом стала массовая драка во время матча Ночной хоккейной лиги. Инцидент произошел еще 30 марта 2024 года в игре за третье место, где встретились «Тафгай», сформированный из местных предпринимателей, и «Фантом», за который выступали сотрудники УФСБ, пишет Коммерсантъ.
По версии, изложенной в материалах, конфликт начался после толчка со стороны игрока «Тафгая». Затем последовал удар клюшкой по хоккеисту «Фантома», и после этого потасовка быстро переросла в массовую.
В тот же вечер судьи дисквалифицировали шестерых игроков «Тафгая» — вратаря Антона Поляка, нападающих Ивана Угрюмова, Александра Голенка, Валентина Крахмалева, Евгения Потаскуева и защитника Дмитрия Снитко. Также отстранили двух игроков «Фантома» — Артема Марсеева и Павла Анкудинова.
После матча несколько хоккеистов «Тафгая» отправили под административный арест на десять суток. А 13 июня 2024 года по факту драки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Спустя полтора года расследование активизировалось. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы. Очередное заседание по делу назначено на 23 января.
