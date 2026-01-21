Российские альпинисты оказалась в ловушке в Антарктиде из-за снежного шторма

Экспедиция под руководством гидов Артёма Ростовцева и Александра Дорожукова отправилась к одному из самых суровых мест на планете — потухшему вулкану Сидли высотой 4285 метров. Ночная температура в районе их вынужденной стоянки опускается до −42 °C. Сейчас альпинисты не могут ни продолжить восхождение, ни спуститься вниз из-за непрекращающегося шторма.