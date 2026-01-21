Ричмонд
Российские альпинисты оказалась в ловушке в Антарктиде из-за снежного шторма

Группа из 12 российских альпинистов оказалась заблокирована на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. Поднявшись на высоту 1500 метров, они были накрыты жесточайшей вьюгой, которая уже шестой день не позволяет им сдвинуться с места, пишет SHOT.

Группа российских альпинистов оказалась заблокирована на склоне вулкана Сидли. Видео © Telegram / SHOT.

Экспедиция под руководством гидов Артёма Ростовцева и Александра Дорожукова отправилась к одному из самых суровых мест на планете — потухшему вулкану Сидли высотой 4285 метров. Ночная температура в районе их вынужденной стоянки опускается до −42 °C. Сейчас альпинисты не могут ни продолжить восхождение, ни спуститься вниз из-за непрекращающегося шторма.

Ранее в Казахстане погибла группа альпинистов. Группа из трёх человек отправилась к пику «Тянь-Шань» («Локомотив»). Связь с ними прервалась в ночь на 26 декабря 2025 года, родственники обратились в МЧС. Позднее стало известно о гибели всех трёх экстремалов.

