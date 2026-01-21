Операция «Нелегальный мигрант» в Челябинской области: за день выявлено более 90 нарушений

«Возбуждено 4 уголовных дела, в том числе 3 за фиктивную постановку на миграционный учет иностранных граждан и одно за организацию незаконной миграции. Принято 5 решений о выдворении, из них 2 с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан. Закрыт въезд в Российскую Федерацию 9 мигрантам», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Совместные группы Управления по вопросам миграции и Росгвардии провели проверки в сфере общественного питания в Советском районе Челябинска и в Магнитогорске. В ходе этих выездов пресечено 12 административных правонарушений, а в отношении одного гражданина страны ближнего зарубежья инициирована процедура принудительного удаления. Профилактическая работа в рамках мероприятия продолжается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили гражданства РФ.