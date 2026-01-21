Десятки рейсов задержаны и отменены: что происходит в аэропортах 21 января

Сбои фиксируются и во Внуково. Здесь задержаны сразу несколько вылетов. Самолет в Минеральные Воды отправится не в 07:50, а только в 11:40. Рейс DP 835 «Победы» в Газипашу задержан с 08:05 до 09:00. Вылет UT 715 авиакомпании UTair в Дубай перенесен с 08:40 на 09:10, а рейс UT 801 в Душанбе — с 08:50 на 09:20.