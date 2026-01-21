Десятки рейсов задержаны и отменены: что происходит в аэропортах 21 января

Аэропорты России столкнулись с массовыми задержками рейсов 21 января.
В российских аэропортах 21 января вновь зафиксированы массовые сбои в расписании. Пассажиры сталкиваются с задержками и отменами рейсов как по внутренним, так и по международным направлениям. Наиболее напряженная ситуация складывается в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. URA.RU публикует актуальную информацию о том, что происходит в крупнейших аэропортах страны.
Атака беспилотников 21 января.
По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 23:00 мск 20 января до 07:00 мск 21 января дежурными средствами ПВО были уничтожены 75 украинских беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над территорией Краснодарского края — 45 БПЛА. Еще девять беспилотников уничтожены над Орловской областью.
Над акваторией Черного моря перехвачены семь дронов. По три беспилотника сбиты над территориями Ростовской области и Республики Крым. По два БПЛА уничтожены над Астраханской, Брянской и Курской областями. Кроме того, по одному беспилотнику было перехвачено над Воронежской областью и над акваторией Азовского моря.
Задержки и отмены рейсов в Шереметьево 21 января.
В аэропорту Шереметьево задержаны вылеты по ряду направлений. В частности, рейс в Алжир AH 3001 был перенесен с 04:10 на 04:40 22 января. Самолет «Аэрофлота» SU 1276 в Казань задержан с 06:05 до 08:20. Рейс DP 6809 авиакомпании «Победа» в Киров вылетит позже запланированного — с 07:35 до 08:00.
По прилетам ситуация еще напряженнее: в Шереметьево зафиксировано 34 задержки. С опозданием прибывают самолеты из Дубая, Шарм-эль-Шейха, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов. Также сообщается об отмене рейса в Краснодар.
Задержки и отмены рейсов во Внуково 21 января.
Сбои фиксируются и во Внуково. Здесь задержаны сразу несколько вылетов. Самолет в Минеральные Воды отправится не в 07:50, а только в 11:40. Рейс DP 835 «Победы» в Газипашу задержан с 08:05 до 09:00. Вылет UT 715 авиакомпании UTair в Дубай перенесен с 08:40 на 09:10, а рейс UT 801 в Душанбе — с 08:50 на 09:20.
Значительные задержки зафиксированы и по другим направлениям. Рейс 3F 322 в Ереван отложен с 09:40 до 15:40. Самолет UT 745 в Баку вылетит позже — с 09:50 до 10:40. Рейс HY 9620 Uzbekistan Airways в Наманган перенесен с 09:55 до 13:05. Вылет в Якутск рейсами R3 480 и 6R 4480 задержан с 17:10 до 20:35. Также отменен рейс HY 9616 Uzbekistan Airways в Ургенч, запланированный на 22:20.
По прилетам во Внуково зафиксировано 33 задержанных рейса. С опозданием прибывают самолеты из Санкт-Петербурга, Дубая, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Сочи и других городов. Кроме того, отменен рейс из Нерюнгри.
Задержки и отмены рейсов в Домодедово 21 января.
В аэропорту Домодедово утром и днем 21 января отменены сразу несколько вылетов. Рейс U6 279 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Сочи, запланированный на 09:40, был отменен. Также отменены рейс IO 475 «ИрАэро» в Кызыл (21:55) и рейс U6 8253 «Уральских авиалиний» в Душанбе, который должен был вылететь в 23:00.
Кроме того, зафиксированы задержки. Самолет S7 Airlines S7 3235 в Ашхабад вылетит позже — время отправления перенесено с 10:55 на 12:10.
По прилетам в Домодедово отмечается 19 задержанных рейсов. С опозданием прибывают самолеты из Санкт-Петербурга, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, Шарджи, Стамбула и других городов. Также отменен прилет рейса из Сочи.
Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге 21 января.
Непростая ситуация складывается и в аэропорту Пулково. Здесь отменен утренний рейс U6 8531 «Уральских авиалиний» в Душанбе, который должен был отправиться в 06:10. Рейс HY 9712 Uzbekistan Airways в Термез задержан — вылет перенесен с 11:15 на 12:15.
По прилетам в Пулково зафиксировано 12 задержек. С опозданием прибывают самолеты из Омска, Екатеринбурга, Самары, Баку, Москвы, Стамбула и других городов. Также отменен прилет рейса из Душанбе.
Задержки и отмены рейсов в Сочи 21 января.
Сбои в расписании 21 января зафиксированы и в аэропорту Сочи. По данным онлайн-табло, задержки и отмены затронули как внутренние, так и международные направления.
По вылетам в аэропорту отменены сразу несколько рейсов. Не состоялся рейс A4 5037 авиакомпании «Азимут» в Пензу, запланированный на 23:45 20 января. Также отменен ночной рейс A4 5089 «Азимута» в Алматы (01:00) и рейс КЛ 501 авиакомпании Nordwind в Екатеринбург, который должен был отправиться в 22:55.
Ряд рейсов вылетает с серьезными задержками. Самолет SU 1133 «Аэрофлота» в Москву перенесен сразу на десять часов — с 01:30 на 11:30. Рейс WZ 557 Red Wings в Тбилиси задержан с 06:30 до 09:00. Рейс UT 512 авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут вылетит позже — сдвиг с 12:50 на 15:00. Также задержан рейс A4 5005 «Азимута» в Ярославль — вылет перенесен с 16:10 на 17:20.
По прилетам в Сочи зафиксировано восемь задержанных рейсов. С опозданием прибывают самолеты из Сургута, Москвы (два рейса), Тбилиси, Минеральных Вод (два рейса) и Череповца. Кроме того, отменены прилеты рейсов из Пензы, Уфы и Алматы.