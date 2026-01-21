Ричмонд
Житель ХМАО пойдет под суд за драку с официантом ресторана

Жителя Сургута будут судить за нападение в ресторане на несовершеннолетнего официанта. Об этом сообщает окружное управление МВД в своем tg-канале.

Обвиняемому грозит до 5 лет заключения.

«Следственным отделом ОМВД России по Сургутским районом завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении хулиганских действий (ч. 1 ст. 213 УК РФ)», — указано в сообщении.

По данным следствия, подросток работал официантом, когда обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, нанес ему несколько ударов, сопровождая действия нецензурной бранью. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что полиция установила напавшего на несовершеннолетнего официанта. По данным полиции, подозреваемый заявил, что приехал «разобраться» с несовершеннолетним работником, у которого возник конфликт с его знакомым.