Житель ХМАО пойдет под суд за драку с официантом ресторана

Обвиняемому грозит до 5 лет заключения.
Жителя Сургута будут судить за нападение в ресторане на несовершеннолетнего официанта. Об этом сообщает окружное управление МВД в своем tg-канале.
«Следственным отделом ОМВД России по Сургутским районом завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Сургута. Он обвиняется в совершении хулиганских действий (ч. 1 ст. 213 УК РФ)», — указано в сообщении.
По данным следствия, подросток работал официантом, когда обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, нанес ему несколько ударов, сопровождая действия нецензурной бранью. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что полиция установила напавшего на несовершеннолетнего официанта. По данным полиции, подозреваемый заявил, что приехал «разобраться» с несовершеннолетним работником, у которого возник конфликт с его знакомым.