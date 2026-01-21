Житель ХМАО пойдет под суд за драку с официантом ресторана

По данным следствия, подросток работал официантом, когда обвиняемый, грубо нарушая общественный порядок, нанес ему несколько ударов, сопровождая действия нецензурной бранью. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, где обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.