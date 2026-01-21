В Курганской области возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка

По информации мэрии округа, в случае вины владельцев их ждет ответственность за нарушение правил выгула. Если собаки окажутся безнадзорными, их оперативно отловят. Также проверят действия ответственных муниципальных структур. Властям округа в этом году не поступало жалоб на бродячих животных в этом селе.