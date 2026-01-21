В Курганской области возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка

Собаки напали на девочку в Кетовском округе.
В Кетовском округе (Курганская область) следственные органы возбудили уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на семилетнюю девицу. Инцидент произошел в селе Садовое. Об этом сообщает прокуратура и СУ СК региона.
«Днем 20 января текущего года в селе Садовое Кетовского муниципального округа на семилетнюю девочку напали собаки. С травмами ноги ребенок госпитализирован в областную детскую больницу для оказания необходимой медициной помощи. По данному факту следственными органами СУ СК России по Курганской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — пишут следователи в своем tg-канале.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В рамках расследования. Прокурор Кетовского округа устанавливает все обстоятельства.
По информации мэрии округа, в случае вины владельцев их ждет ответственность за нарушение правил выгула. Если собаки окажутся безнадзорными, их оперативно отловят. Также проверят действия ответственных муниципальных структур. Властям округа в этом году не поступало жалоб на бродячих животных в этом селе.