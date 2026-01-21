Убийце экс-премьера Японии дали пожизненное и поставили точку в громком деле

Окружной суд японской префектуры Нара признал виновным бывшего военного моряка Тэцую Ямагами, который летом 2022 года застрелил экс-премьера Синдзо Абэ. Как сообщает NHK, суд согласился с позицией прокуратуры и приговорил фигуранта к пожизненному заключению.
Защита просила назначить наказание мягче — менее 20 лет лишения свободы. При этом адвокаты полностью признали предъявленные обвинения: предумышленное убийство и нарушение законодательства, регулирующего оборот огнестрельного оружия.
Юристы настаивали, что преступление произошло на фоне давления, которое, по их версии, испытывал Ямагами из-за истории с религиозной организацией «Церковь объединения». Именно она, как утверждалось в суде, стала причиной семейной трагедии: мать обвиняемого была ее активной сторонницей и передала структуре почти все имущество семьи, что привело к банкротству.
Убийство произошло 8 июля 2022 года. Ямагами выстрелил в Абэ из самодельного многоствольного устройства во время предвыборного митинга на улице города Нара на юго-западе острова Хонсю. Нападавшего задержали на месте.
На допросах он заявлял, что пошел на убийство из-за уверенности в связях бывшего премьера с «Церковью объединения». Позже расследования в Японии показали, что контакты с этой структурой были у представителей как правящей Либерально-демократической партии, так и оппозиционных сил.
Весной 2025 года токийский суд постановил распустить «Церковь объединения».
