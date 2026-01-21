Убийце экс-премьера Японии дали пожизненное и поставили точку в громком деле

Юристы настаивали, что преступление произошло на фоне давления, которое, по их версии, испытывал Ямагами из-за истории с религиозной организацией «Церковь объединения». Именно она, как утверждалось в суде, стала причиной семейной трагедии: мать обвиняемого была ее активной сторонницей и передала структуре почти все имущество семьи, что привело к банкротству.