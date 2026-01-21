Жителя Новоуральска будут судить за убийство двухмесячного сына

Согласно версии следствия, вечером 21 октября 2025 года обвиняемый находился в квартире дома по ул. Первомайская вместе с женой и ребенком. Из-за личной неприязни, плача и беспокойства младенца он решил убить его: отец нанес ребенку не менее четырех ударов руками в голову, также ударил в грудь и ногу. Грудничок получил закрытую тяжелую черепно-мозговую травму с отеком и сдавлением мозга, переломы костей черепа и ребер. В тот же день ребенок скончался. Незадолго до гибели, 13 октября, мальчика вместе с мамой выписали из медучреждения, где он с рождения находился из-за недоношенности.