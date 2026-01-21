Трое на СВО, один в тюрьму на 13 лет: суд вынес приговор по делу курганской ОПГ

В Курганской области вынесли приговор ОПГ, занимавшейся изготовлением наркотиков.
Кетовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении участника курганской преступной группы, специализировавшейся на производстве наркотических средств в особо крупном размере. Мужчина получил 13 лет колонии. Его трое подельников ушли на СВО. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ региона.
Деятельность преступников пресекли сотрудники УФСБ России по Курганской области в прошлом году на территории села Большое Чаусово. «Решением суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Трое других задержанных пожелали быть призванными на военную службу по контракту и принять участие в проведении специальной военной операции», — информирует пресс-служба УФСБ России по Курганской области. Об этом сообщает Кетовский районный суд.
Четверо жителей Кургана готовили мефедрон в подпольной нарколаборатории. Производство проходило в одном из коттеджей в селе Большое Чаусово под Курганом. Синтетический наркотик участники ОПГ планировали продать бесконтактным способом через интернет-магазины.