Трое на СВО, один в тюрьму на 13 лет: суд вынес приговор по делу курганской ОПГ

Деятельность преступников пресекли сотрудники УФСБ России по Курганской области в прошлом году на территории села Большое Чаусово. «Решением суда фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Трое других задержанных пожелали быть призванными на военную службу по контракту и принять участие в проведении специальной военной операции», — информирует пресс-служба УФСБ России по Курганской области. Об этом сообщает Кетовский районный суд.