Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в нападении на подростка на горе Уктус

Жителю Екатеринбурга предъявили обвинение в нападении на подростка на горнолыжном склоне горы Уктус.

Источник: РИА "Новости"

Напомним: в выходные на прошлой неделе 13-летний школьник катался на склоне, и когда спускался с горы на снегокате, наехал на женщину. Она упала. Судя по опубликованным после инцидента видео с наружных камер, ее спутник без раздумий накинулся на несовершеннолетнего с кулаками.

Подросток с травмами попал в больницу. Как уточнили в органах, точно тяжесть причиненного его здоровью вреда установит экспертиза.

Агрессор с места происшествия скрылся. Но через пару дней в дежурную часть 13-го отдела УМВД пришел человек, по его словам, дать показания по ЧП на горнолыжном комплексе.

«Спустя пару минут стало понятно, что в ОВД явился не просто свидетель, а непосредственный участник инцидента — 38-летний гражданин. Что характерно, без адвоката», — рассказал начальник пресс-службы МВД области Валерий Горелых.

Его опросили оперуполномоченные. Вину он признал и заявил, что готов ответить за свой поступок.

«Несмотря на это, было очевидно, что к визиту в полицию он подготовился. А до этого момента, вероятно, надеялся, что его не вычислят, так как сбрил густые усы, засветившиеся на фото в интернете», — уточнил Горелых.

На гору в день конфликта он пришел с супругой и маленькой дочерью, чтобы поучить своего ребенка кататься на лыжах.

«Мужчине предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщил пресс-секретарь свердловского Следственного комитета Александр Шульга.