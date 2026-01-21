Группа российских альпинистов заблокирована на горе в Антарктиде

Группа из 12 россиян не может сойти с горы Сидли из-за сильнейшей непогоды шесть дней.
Группа российских альпинистов оказалась заблокирована из-за сильнейшего шторма на склоне вулкана Сидли в Антарктиде. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Альпинисты не могут никуда продвинуться уже шестой день. По ночам температура там опускается до −42 градусов», — пишет telegram-канал Shot.
Экспедиция в составе 12 человек под руководством гидов Артема Ростовцева и Александра Дорожукова была вынуждена прервать восхождение на высоте 1500 метров. Гора Сидли является потухшим вулканом высотой 4285 метров и считается одним из самых суровых мест на планете.
В настоящее время участники группы выжидают улучшения погодных условий для безопасного спуска. Информация о возможности организации спасательной операции уточняется.