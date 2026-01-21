СК: в Хакасии супруги убили косой пожилую женщину

В Хакасии перед судом предстанут супруги, обвиняемые в убийстве пожилой знакомой с помощью косы. Об этом сообщило СУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Преступление произошло в мае прошлого года в доме погибшей в селе Таштып. Семейной паре — местные жители 27 и 29 лет — вменяются убийство (пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
«По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на убийство и хищение имущества 64‑летней знакомой. 15 мая они пришли к ней домой, где вместе с хозяйкой употребляли алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого один из фигурантов стал удерживать потерпевшую за руки, а его сообщница принесла с веранды мини‑косу. Участники поочередно нанесли множественные удары косой по различным частям тела женщины. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После этого фигуранты похитили из дома погибшей деньги», — рассказали в следственном управлении.
Сейчас супруги находятся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили на рассмотрение в суд.
