СК: в Хакасии супруги убили косой пожилую женщину

«По данным следствия, обвиняемые вступили в преступный сговор, направленный на убийство и хищение имущества 64‑летней знакомой. 15 мая они пришли к ней домой, где вместе с хозяйкой употребляли алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, в ходе которого один из фигурантов стал удерживать потерпевшую за руки, а его сообщница принесла с веранды мини‑косу. Участники поочередно нанесли множественные удары косой по различным частям тела женщины. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После этого фигуранты похитили из дома погибшей деньги», — рассказали в следственном управлении.