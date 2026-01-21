При взрыве на химпроизводстве в Дзержинске пострадал рабочий

Взрыв карбонильного железа произошел вечером 20 января в промзоне Дзержинска, пострадал рабочий. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
По предварительным данным ведомства, инцидент случился в 19:30 на территории завода ООО «Синтез ПКЖ», специализирующегося на производстве карбонильного железа. В результате пострадал 38-летний работник предприятия. Мужчина получил множественные травмы, его состояние оценивается как тяжёлое.
ГИТ начала проверку по факту происшествия для выяснения всех обстоятельств и причин несчастного случая.