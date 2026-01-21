Ричмонд
Трамп рассказал об оружии США, о котором никто не знает

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о наличии у страны передовых видов вооружений, остающихся неизвестными миру. Об этом он сказал в интервью телеканалу News Nation, комментируя гипотезы о возможном похищении лидера Венесуэлы.

Трамп в интервью News Nation заявил о существовании удивительного оружия.

«У нас есть оружие, о котором никто не знает. Я бы сказал, лучше не говорить об этом, но у нас есть удивительное оружие», — заявил Трамп News Nation.

Таким образом, он косвенно прокомментировал предположения о применении спецсредств против Николаса Мадуро. При этом Трамп подчеркнул, что не желает распространения подобных технологий среди других государств.

