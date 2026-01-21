Ричмонд
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 75 дронов ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны ночью 21 января.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 21 января 75 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом в Тelegram-канале сообщает Министерство обороны России.

Так, большую часть беспилотников противника, 45 единиц, Вооруженные силы России ликвидировали в Краснодарском крае. Еще девять украинских дронов были сбиты в Орловской области, семь — над акваторией Черного моря.

Кроме того, по три вражеских БПЛА были уничтожены в Ростовской области и в республике Крым. По два беспилотника уничтожены в Астраханской, Брянской и Курской областях. По одному беспилотнику российское военные сбили в Воронежской области и над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Основной удар пришелся на Республику Адыгея и Краснодарский край, где зафиксированы разрушения, возгорания и пострадавшие. Позже глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что в результате ночной атаки пострадали 11 человек.

