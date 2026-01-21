Ричмонд
Во Владивостоке подросток сломал череп после катания с горки на тюбинге

Во Владивостоке 13-летний подросток скатился с самодельной горки на тюбинге и врезался в бетонную стену.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке подросток получил серьёзную травму головы, катаясь с самодельной горки, сообщает КГАУЗ ВКБ № 2.

13-летний подросток катался на тюбинге, но на большой скорости не справился с управлением и врезался в бетонную стену. Его срочно доставили в больницу, где диагностировали ушиб мозга, переломы черепа и кровоизлияние. Из уха мальчика шла кровь.

Кроме того, у мальчика были повреждены грудная клетка и плечо. На следующий день появились новые симптомы: уголок рта опустился, а правый глаз перестал закрываться. По информации врачей, это признаки пареза лицевого нерва, вызванного травмой мозга. Ребенку предстоит длительное восстановление, добавили специалисты.

Ранее в брянской Бежице двое детей при катании на ватрушках утонули в реке Десна.