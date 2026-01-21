Два человека погибли при пожаре в частном доме в Арзамасе

В посёлке Пошатово в Арзамасе произошёл крупный пожар в частном жилом доме, унёсший жизни двух человек. Пожарные, прибывшие на место по сигналу, столкнулись с открытым горением на площади 73 квадратных метра.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, при разборке завалов были обнаружены тела погибших: 76-летней женщины и мужчины, личность которого устанавливается.
На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и 12 сотрудников экстренных служб. В настоящее время дознаватели регионального управления МЧС устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.