В Хабаровске мошенники похитили 4,35 млн рублей у вдовы участника СВО

Они утверждали, что мошенники используют имя потерпевшей для финансирования недружественных стран. Под предлогом декларирования средств её заставили передать все свои сбережения курьеру, который назвал ей кодовое слово. В результате она потеряла 4 миллиона 350 тысяч рублей.