В Хабаровске мошенники похитили 4,35 млн рублей у вдовы участника СВО

В Хабаровске задержали курьера мошенников, который подозревается в хищении 4,35 миллионов рублей у вдовы участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, мошенники позвонили женщине и под предлогом получения медали и денежной выплаты завоевали ее доверие. Её уговорили назвать код из смс-сообщения. Вскоре после этого ей стали поступать звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками банков и правоохранительных органов.
Они утверждали, что мошенники используют имя потерпевшей для финансирования недружественных стран. Под предлогом декларирования средств её заставили передать все свои сбережения курьеру, который назвал ей кодовое слово. В результате она потеряла 4 миллиона 350 тысяч рублей.
Подозреваемым оказался 18-летний юноша из Ростовской области, студент заочного отделения одного из вузов, который был задержан в аэропорту Хабаровска за несколько минут до вылета в Москву. Он работал межрегиональным курьером телефонных мошенников, выполняя задания в разных городах России.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области сотрудники МВД задержали 36-летнего москвича, который работал курьером в зарубежном колл-центре, занимающемся телефонными мошенничествами.