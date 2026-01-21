FT: вопрос восстановления Украины не будут рассматривать в Давосе из-за Гренландии

Из-за разногласий между Из-за разногласий между США и ЕС в Давосе перенесли подписание плана для Украины.
Подписание масштабного плана восстановления Украины на сумму 800 миллиардов долларов было отложено на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленных чиновников.
«Запланированное на этой неделе объявление о “плане процветания” на сумму 800 миллиардов долларов было отложено. Никакого подписания на данный момент», — приводит издание Financial Times слова собеседника.
Причиной отсрочки стали серьезные разногласия между администрацией США и европейскими странами. Ключевыми спорными вопросами стали тема Гренландии и инициатива Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе.
Европейские участники переговоров не могут игнорировать эти действия Вашингтона, что блокирует прогресс по украинскому направлению. Форум в Давосе продлится до 23 января, а президент США Дональд Трамп выступит на нем в среду.
Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображения, на которых территории Канады, Гренландии и Венесуэлы обозначены флагом США, пишет «Ридус». На одном из снимков он показывает европейским лидерам карту с этими странами в составе Штатов, на другом — символически устанавливает американский флаг в Гренландии. Данные публикации появились на фоне переговоров Вашингтона с Данией о статусе острова и переброски туда американской авиации. Таким образом, Трамп вновь актуализировал тему возможного расширения территории США.