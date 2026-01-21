FT: вопрос восстановления Украины не будут рассматривать в Давосе из-за Гренландии

Трамп опубликовал в соцсети Truth Social изображения, на которых территории Канады, Гренландии и Венесуэлы обозначены флагом США, пишет «Ридус». На одном из снимков он показывает европейским лидерам карту с этими странами в составе Штатов, на другом — символически устанавливает американский флаг в Гренландии. Данные публикации появились на фоне переговоров Вашингтона с Данией о статусе острова и переброски туда американской авиации. Таким образом, Трамп вновь актуализировал тему возможного расширения территории США.