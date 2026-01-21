Обыски прошли в мэрии Горячего Ключа

В администрации Горячего Ключа прошли обыски, связанные с возможными нарушениями при оформлении документов на ввод в эксплуатацию одного из образовательных учреждений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Следственные действия, в частности, затронули заместителя главы города Юрия Былино, пишет издание. По предварительным данным, именно этот чиновник подписывал разрешительную документацию на сдачу школы.
Правоохранители изучают законность процедур и подлинность документов, на основании которых объект был признан готовым к эксплуатации. Официальных комментариев со стороны администрации муниципалитета на данный момент не поступало. Процессуальный статус должностных лиц уточняется.