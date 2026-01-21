Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обыски прошли в мэрии Горячего Ключа

Силовики проверяют обстоятельства выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию новой школы в Горячем Ключе.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Горячего Ключа прошли обыски, связанные с возможными нарушениями при оформлении документов на ввод в эксплуатацию одного из образовательных учреждений. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Следственные действия, в частности, затронули заместителя главы города Юрия Былино, пишет издание. По предварительным данным, именно этот чиновник подписывал разрешительную документацию на сдачу школы.

Правоохранители изучают законность процедур и подлинность документов, на основании которых объект был признан готовым к эксплуатации. Официальных комментариев со стороны администрации муниципалитета на данный момент не поступало. Процессуальный статус должностных лиц уточняется.