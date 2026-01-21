Четыре человека погибли на пожарах в Иркутской области за ночь

За ночь 21 января 2026 года в Иркутской области произошло два пожара, в которых погибли четыре человека. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС региона.
— В Иркутске на улице Калинина загорелась квартира в двухквартирном доме. До приезда пожарных двоим жильцам удалось спастись самостоятельно. При тушении в одной из комнат были найдены тела 88-летней и 67-летней жильцов. Пожар площадью 42 кв. м тушили 11 спасателей. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
В поселке Ново-Иркутский Иркутского муниципального округа сгорел частный брусовый дом. Во время тушения на площади 156 кв. м обнаружены тела 88-летнего мужчины и 85-летней женщины. Наиболее вероятная причина — неисправность электропроводки. В обоих случаях в домах отсутствовали пожарные извещатели, которые могли бы вовремя предупредить жильцов.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности: не оставлять без присмотра печи и электроприборы, проверять состояние проводки и использовать исправное оборудование. При пожаре немедленно звонить по номеру 101 или 112.
