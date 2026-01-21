Четыре человека погибли на пожарах в Иркутской области за ночь

— В Иркутске на улице Калинина загорелась квартира в двухквартирном доме. До приезда пожарных двоим жильцам удалось спастись самостоятельно. При тушении в одной из комнат были найдены тела 88-летней и 67-летней жильцов. Пожар площадью 42 кв. м тушили 11 спасателей. Предварительная причина — нарушение правил эксплуатации печи, — рассказывают в пресс-службе ведомства.