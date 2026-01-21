Ричмонд
В Петербурге задержан водитель, устроивший гонки с полицией

В Северной столице задержан мужчина, устроивший гонки на автомобиле с полицией во дворах Приморского района города. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Источник: Госавтоинспекция СПб и ЛО

Началось все с того, что водитель проигнорировал требование полицейских об остановке. Вместо этого он нажал на газ и попытался скрыться во дворах. Тем самым он создал угрозу безопасности.

Полицейские неоднократно предупреждали нарушителя ПДД о применении табельного оружия, но водитель продолжал гонки и задел одну из припаркованных во дворе машин. В итоге стражам порядка пришлось применить силу: выстрел в воздух и несколько — по колесам авто, которым управлял нарушитель ПДД.

Машина остановилась, потом резко двинулась вперед, задев полицейского. Через несколько метров машина остановилась. Водитель выскочил из авто и попытался скрыться в одном из подъездов. Это ему не удалось, его задержали.

Выяснено, что водителю 38 лет, он петербуржец и уже лишался водительских прав за нарушение. Предполагается, что мужчина находился под действием наркотиков.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия к представителю власти. Не обойдется и без административного наказания сразу по нескольким статьям КоАП.