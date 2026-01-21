В Приамурье мошенник похитил у заказчика 11 млн рублей

Ранее 31-летний обвиняемый работал в сфере строительных и ремонтных услуг. Одного из заказчиков он убедил заключить устное соглашение о ремонте коттеджа. На деле он не планировал выполнять работы, а деньги в качестве предоплаты брал под предлогом закупки строительных материалов. Какое-то время мошенник создавал видимость выполнения ремонта.