В Иркутске произошел пожар в квартире на улице 6-й Советской 21 января

В Иркутске днем 21 января 2026 года произошел пожар на улице 6-й Советской. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя охватило одну из квартир на 12 этаже многоэтажного дома.
— На месте происшествия работают 26 спасателей с применением семи единиц техники. Из задымленного подъезда специалисты вывели 17 человек, из них трое детей. 54 жильца эвакуировали самостоятельно, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Из-за него вспыхнул пожар — пока непонятно. Сейчас главное — потушить пламя, после дознаватели начнут разбираться в причинах произошедшего. Вся информация уточняется.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за ночь 21 января в Иркутской области произошло два пожара, в которых погибли четыре человека. МЧС просит строго соблюдать правила безопасности, не перегружать электросети.