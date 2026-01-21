Ричмонд
В Иркутске произошел пожар в квартире на улице 6-й Советской 21 января

На месте происшествия работает 26 спасателей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 21 января 2026 года произошел пожар на улице 6-й Советской. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, пламя охватило одну из квартир на 12 этаже многоэтажного дома.

— На месте происшествия работают 26 спасателей с применением семи единиц техники. Из задымленного подъезда специалисты вывели 17 человек, из них трое детей. 54 жильца эвакуировали самостоятельно, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Из-за него вспыхнул пожар — пока непонятно. Сейчас главное — потушить пламя, после дознаватели начнут разбираться в причинах произошедшего. Вся информация уточняется.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за ночь 21 января в Иркутской области произошло два пожара, в которых погибли четыре человека. МЧС просит строго соблюдать правила безопасности, не перегружать электросети.