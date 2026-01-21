Тело, найденное в Босфоре, может принадлежать пропавшему пловцу Свечникову

В Босфорском проливе нашли тело мужчины в гидрокостюме, которое, по словам жены пропавшего в августе спортсмена Николая Свечникова, имеет с ним полное внешнее сходство. Об этом она сообщила РБК.
Как уточняется, женщину не допустили к очному опознанию. Вместо этого ей показали фотографии найденного тела. Родственники намерены приехать для дальнейших процедур и уточнения всех деталей.
Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года. По словам родственников, во время заплыва другие участники в последний раз видели россиянина посреди Босфора. При этом морская служба фиксировала последний сигнал от спортсмена уже у берега.
26 августа телеканал Си-эн-эн Тюрк сообщал, что пловец мог утонуть в проливе или выбраться на сушу, оставив в воде браслет с чипом.
20 января в генконсульстве России в Стамбуле подтвердили: на берегу Босфора обнаружено тело мужчины, которое может принадлежать Свечникову.
