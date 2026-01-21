До 42 увеличилось число погибших при крушении поездов в Испании

Число погибших в результате схода с рельсов двух поездов на участке Адамус в испанской провинции Кордова увеличилось до 42 человек, сообщают El Mundo и El Pais. Накануне спасатели извлекли из вагонов еще пять тел. Работы продолжаются, не исключено обнаружение новых жертв, так как часть вагонов еще не поднята.