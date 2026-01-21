В Башкирии ужесточили наказание экс-главе администрации района за взятку

Как следует из материалов дела, с апреля по май 2018 года подсудимый оказал содействие коммерческой фирме в победе на аукционе на право аренды трех участков, относящихся к землям рекреационного назначения, на которых запрещено возведение многоквартирных домов, для строительства многоквартирных домов, а также общее покровительство. В качестве взятки муниципальный служащий потребовал безвозмездно передать права собственности на три квартиры, которые планировалось построить. На эти квартиры заключили притворные сделки, временно оформив право собственности на третьих лиц, чтобы позднее передать квартиры близким лицам подсудимого. Подсудимый частично признал вину.