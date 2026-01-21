Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийство криптобизнесмена из РФ в ОАЭ замаскировали под побег от кредиторов

Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, заранее подготовили инсценировку их исчезновения, представив его как бегство от кредиторов.

Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, заранее подготовили инсценировку их исчезновения, представив его как бегство от кредиторов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Артем Черненко.

По его словам, злоумышленники долго планировали преступление и действовали так, чтобы родственники семьи как можно позже обратились в правоохранительные органы. Исчезновение пары, как утверждается, намеренно «подвели» под версию о бегстве Романа Новака из-за долгов.

Черненко рассказал, что первоначально в Следственный комитет обратился отец Анны. Он заявил, что 2 октября 2025 года дочь и зять уехали на встречу с инвестором и пропали.

В начале ноября СК сообщил о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве — поводом стало безвестное исчезновение семейной пары в ОАЭ. Позже источники в силовых структурах уточняли, что погибшими оказались криптобизнесмен Роман Новак и его жена.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что у супругов вымогали криптовалюту, после чего их убили и закопали в пустыне.

По словам Черненко, 6 октября следователи и оперативники провели масштабные следственные действия в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском и Ставропольском крае. Одновременно сотрудники полиции ОАЭ провели мероприятия в эмиратах Дубай и Фуджейра. В результате были обнаружены тела Романа и Анны Новак, а также задержаны лица, причастные к преступлению.

Черненко добавил, что задержанные дали признательные показания, сейчас они находятся в СИЗО. Расследование продолжается.

Читайте также: Стало известно, почему РФ может отказаться от участия в «Совете мира».

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше