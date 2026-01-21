Убийство криптобизнесмена из РФ в ОАЭ замаскировали под побег от кредиторов

Преступники, убившие криптобизнесмена Романа Новака и его супругу Анну в ОАЭ, заранее подготовили инсценировку их исчезновения, представив его как бегство от кредиторов. Об этом РИА Новости сообщил заместитель руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Артем Черненко.
По его словам, злоумышленники долго планировали преступление и действовали так, чтобы родственники семьи как можно позже обратились в правоохранительные органы. Исчезновение пары, как утверждается, намеренно «подвели» под версию о бегстве Романа Новака из-за долгов.
Черненко рассказал, что первоначально в Следственный комитет обратился отец Анны. Он заявил, что 2 октября 2025 года дочь и зять уехали на встречу с инвестором и пропали.
В начале ноября СК сообщил о возбуждении в Петербурге уголовного дела по статье об убийстве — поводом стало безвестное исчезновение семейной пары в ОАЭ. Позже источники в силовых структурах уточняли, что погибшими оказались криптобизнесмен Роман Новак и его жена.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк ранее сообщала, что у супругов вымогали криптовалюту, после чего их убили и закопали в пустыне.
По словам Черненко, 6 октября следователи и оперативники провели масштабные следственные действия в Санкт-Петербурге, Москве, Краснодарском и Ставропольском крае. Одновременно сотрудники полиции ОАЭ провели мероприятия в эмиратах Дубай и Фуджейра. В результате были обнаружены тела Романа и Анны Новак, а также задержаны лица, причастные к преступлению.
Черненко добавил, что задержанные дали признательные показания, сейчас они находятся в СИЗО. Расследование продолжается.
