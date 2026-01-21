Пожар в двухэтажном жилом доме вспыхнул на улице Лермонтовской в Ростове

Рано утром 21 января в Ростове-на-Дону произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Открытого пламени уже нет, но тушение еще ведется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на Лермонтовской, 160. Вызов в экстренную службу поступил в 4:48, в 6:55 утра открытый огонь потушили на площади в 100 кв. метров.
Полную ликвидацию горения пока не объявляли. Причины случившегося начнут выяснять после завершения работ. На месте от МЧС задействовали 21 человека и шесть единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.
Напомним, вчера в Суворовском микрорайоне Ростова также потушили пожар в жилой высотке, в этом случае в одной из квартир выгорело 10 кв. метров.
