Пожар в двухэтажном жилом доме вспыхнул на улице Лермонтовской в Ростове

Выгорело 100 кв. метров: открытое пламя ликвидировали в жилом доме в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Рано утром 21 января в Ростове-на-Дону произошел пожар в двухэтажном жилом доме. Открытого пламени уже нет, но тушение еще ведется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел на Лермонтовской, 160. Вызов в экстренную службу поступил в 4:48, в 6:55 утра открытый огонь потушили на площади в 100 кв. метров.

Полную ликвидацию горения пока не объявляли. Причины случившегося начнут выяснять после завершения работ. На месте от МЧС задействовали 21 человека и шесть единиц техники. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, вчера в Суворовском микрорайоне Ростова также потушили пожар в жилой высотке, в этом случае в одной из квартир выгорело 10 кв. метров.

