Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК проверил сообщение о том, что пропавший в горах Усольцев состоял секте

СК: пропавший в горах под Красноярском Усольцев не состоял в секте.

Источник: Комсомольская правда

Пропавший в сентябре 2025 года в горах Красноярского края с семьей Сергей Усольцев не состоял в секте. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что Сергей Усольцев якобы состоял в одной из религиозных общин.

«Исходя из собранных по уголовному делу доказательств, нет никаких сведений о том, что Усольцев состоял в какой-либо секте», — приводит ТАСС сообщение следственных органов.

Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи указывают на несчастный случай как на основную версию исчезновения. Следователи рассматривают версию, что семья могла провалиться в карстовую пещеру во время похода. Один из друзей Усольцевых предполагает, что в тайге на них мог напасть медведь.