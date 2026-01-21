СК проверил сообщение о том, что пропавший в горах Усольцев состоял секте

Напомним, семья с ребенком и собакой направилась в поход и перестала выходить на связь 28 сентября 2025 года. Следователи указывают на несчастный случай как на основную версию исчезновения. Следователи рассматривают версию, что семья могла провалиться в карстовую пещеру во время похода. Один из друзей Усольцевых предполагает, что в тайге на них мог напасть медведь.