В Индии обнаружили новый опасный штамм оспы обезьян

По данным ВОЗ, в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке. Демократическая Республика Конго является наиболее пострадавшей страной с 13 927 случаями и 42 смертельными исходами с января, за ней следует Уганда с 6 230 случаями и 35 смертельными исходами, затем Сьерра-Леоне с 4 876 случаями и 42 смертельными исходами.