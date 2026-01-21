В Испании сошел с рельсов еще один поезд

Подпорная стена разрушилась после сильных дождей в Каталонии, которые вызвали перебои в работе железнодорожной сети и ряд инцидентов. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д’Аноя и Джелида.
На месте работают пожарные, службы экстренной помощи и полиция. Движение на участке полностью приостановлено. На номер экстренной помощи поступило 28 звонков, связанных с происшествием, отмечают издания. Первое сообщение о крушении поступило в 21:02 по местному времени (23:02 мск).
Это уже второй сход поезда с рельсов в Испании за последние несколько дней. Ранее, 18 января, в испанской провинции Кордова сошел с рельсов поезд, следовавший из Малаги в Мадрид. Железнодорожный состав выехал на соседние пути, что повлекло сход с рельсов второго поезда. В результате аварии погибли 42 человека, пострадали по меньшей мере 484 пассажира. На момент публикации спасательные работы продолжаются.
После крушения железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было приостановлено, дата возобновления движения пока неизвестна. Вагоны поврежденных поездов планируют разрезать на части и вывозить поэтапно.
Король Испании Филипп VI и королева Летиция выразили соболезнования родственникам погибших.