В Испании сошел с рельсов еще один поезд

В Испании на линии R4 Cercanías в городе Джелида в провинции Барселона поезд с пассажирами столкнулся с обрушившейся подпорной стеной и сошел с рельсов, сообщает El Mundo. В результате аварии погиб машинист, по меньшей мере 15 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии, пишет издание. Также о гибели машиниста пишет El Pais со ссылкой на заявление мэра Джелиды Льуиша Вальса.

Источник: РБК

Подпорная стена разрушилась после сильных дождей в Каталонии, которые вызвали перебои в работе железнодорожной сети и ряд инцидентов. Авария произошла между станциями Сант-Садурни-д’Аноя и Джелида.

На месте работают пожарные, службы экстренной помощи и полиция. Движение на участке полностью приостановлено. На номер экстренной помощи поступило 28 звонков, связанных с происшествием, отмечают издания. Первое сообщение о крушении поступило в 21:02 по местному времени (23:02 мск).

Это уже второй сход поезда с рельсов в Испании за последние несколько дней. Ранее, 18 января, в испанской провинции Кордова сошел с рельсов поезд, следовавший из Малаги в Мадрид. Железнодорожный состав выехал на соседние пути, что повлекло сход с рельсов второго поезда. В результате аварии погибли 42 человека, пострадали по меньшей мере 484 пассажира. На момент публикации спасательные работы продолжаются.

После крушения железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было приостановлено, дата возобновления движения пока неизвестна. Вагоны поврежденных поездов планируют разрезать на части и вывозить поэтапно.

Король Испании Филипп VI и королева Летиция выразили соболезнования родственникам погибших.