В Испании сошел с рельсов еще один поезд

В Испании на линии R4 Cercanías в городе Джелида в провинции Барселона поезд с пассажирами столкнулся с обрушившейся подпорной стеной и сошел с рельсов, сообщает El Mundo. В результате аварии погиб машинист, по меньшей мере 15 человек получили ранения, часть из них находится в тяжелом состоянии, пишет издание. Также о гибели машиниста пишет El Pais со ссылкой на заявление мэра Джелиды Льуиша Вальса.