Ангар в 1700 квадратных метров загорелся в Тосненском районе

Крупный пожар вспыхнул в Тосненском районе утром 21 января — в Тельмана загорелся одноэтажный металлический ангар в 1700 «квадратов». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
— Сообщение о пожаре на Краснодарской улице поступило в экстренные службы около 7:30, — уточнили спасатели.
Силами спасателей пожар удалось локализовать, но огонь успел охватить площадь в 1700 квадратных метров — это сопоставимо с площадью четырех теннисных кортов. На месте работают 60 человек личного состава и 17 единиц спецтехники от МЧС и «Леноблпожспаса».
Как выяснилось позже, в том же здании, где находился ангар, расположено общежитие. В ходе пожара из здания эвакуировали десять человек. Информации о пострадавших пока нет. О причинах возгорания пока не сообщается — обстоятельства устанавливаются.
Службы продолжают работу на месте для полного устранения возгорания. Точный характер использования ангара и возможный материальный ущерб станут известны позднее.