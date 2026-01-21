В МВД предупредили о схеме обмана с «диагностикой» профиля на Госуслугах

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с так называемой «диагностикой» аккаунта на портале Госуслуг.
По данным полиции, злоумышленники рассылают письма якобы от имени Минцифры с сообщениями о регистрации доверенности или иных действий от имени гражданина. После этого потерпевшему звонит человек, представляющийся сотрудником ведомства, и предлагает провести «диагностику аккаунта» для проверки информации.
В МВД уточнили, что при отказе от общения мошенники могут начать массово звонить и писать от имени банков, магазинов, служб доставки и других организаций, оказывая психологическое давление с целью вынудить человека выполнить их инструкции.
В полиции подчеркнули, что Минцифры, портал Госуслуг, банки и государственные органы не проводят проверки аккаунтов по телефону и не запрашивают пароли, коды из СМС, данные банковских карт или иные конфиденциальные сведения.
Гражданам рекомендуют не переходить по ссылкам из подобных писем, не сообщать персональные данные по телефону и самостоятельно проверять уведомления в личном кабинете Госуслуг, вводя адрес сайта вручную. В случае подозрительных действий следует сменить пароль, включить двухфакторную аутентификацию и обратиться с жалобой в профильные службы или полицию.
Ранее сообщалось о случае мошенничества в Приморском крае. В Дальнереченске злоумышленник получил доступ к банковскому счёту местной жительницы после того, как её несовершеннолетний сын вступил в переписку с неизвестным во время онлайн-игры. В результате со счёта женщины было похищено более 190 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.