В МВД предупредили о схеме обмана с «диагностикой» профиля на Госуслугах

Ранее сообщалось о случае мошенничества в Приморском крае. В Дальнереченске злоумышленник получил доступ к банковскому счёту местной жительницы после того, как её несовершеннолетний сын вступил в переписку с неизвестным во время онлайн-игры. В результате со счёта женщины было похищено более 190 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.