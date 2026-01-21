Ричмонд
В Зиминском районе составитель поездов погиб, упав между платформой и вагоном

Для расследования создана комиссия.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Зиминском районе погиб работник железной дороги. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, трагедия произошла около полуночи 16 января 2026 года.

Мужчина, который работал составителем поездов, упал с платформы во время маневров. Он попал в пространство между платформой и полувагоном в зоне сцепного устройства. Прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм.

— Для расследования создана комиссия. Одна из возможных причин — неудовлетворительная организация маневровых работ на производстве, — прокомментировал заместитель руководителя Госинспекции Роман Радушевский.

Ситуация остаётся на контроле у инспекции труда. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ в аварии с автобусом пострадали восемь человек. Все случилось из-за того, что 54-летний водитель «Ниссана» не справился с управлением из-за плохого самочувствия.