В Зиминском районе составитель поездов погиб, упав между платформой и вагоном

В Зиминском районе погиб работник железной дороги. Как сообщили КП-Иркутск в Государственной инспекции труда региона, трагедия произошла около полуночи 16 января 2026 года.
Мужчина, который работал составителем поездов, упал с платформы во время маневров. Он попал в пространство между платформой и полувагоном в зоне сцепного устройства. Прибывшие медики констатировали смерть от полученных травм.
— Для расследования создана комиссия. Одна из возможных причин — неудовлетворительная организация маневровых работ на производстве, — прокомментировал заместитель руководителя Госинспекции Роман Радушевский.
Ситуация остаётся на контроле у инспекции труда. Предстоит выяснить все причины и обстоятельства.
