В Иванове завели дело о превышении полномочий при предоставлении участков

Установлено, что с 2023 по 2024 годы должностные лица территориального управления социальной защиты населения с нарушением очередности направили в орган местного самоуправления уведомления о необходимости предоставления земельных участков в Ивановском муниципальном районе в собственность как многодетным семьям некоторым должностным лицам, в числе которых супруга руководителя исполнительного органа государственной власти региона. При этом ранее поставленным на учет семьям участки предлагались в отдаленности от Иванова, в лесном массиве или болотистой местности, без оснащения необходимой системой коммунальной инфраструктуры и без подъездных путей, либо не предлагались вовсе. Земли, полученные заинтересованными лицами в собственность, расположены на территории Беляницкого и Коляновского сельских поселений Ивановского района, в незначительном расстоянии от областного центра, и оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой.