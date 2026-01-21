В Хабаровске мошенники похитили у вдовы военного более 4 млн руб

Злоумышленники изначально позвонили женщине, представились сотрудниками, оформляющими медаль и денежную выплату, и выманили у нее код из SMS-сообщения. Затем стали звонить другие неизвестные, которые выдавали себя за сотрудников банка и правоохранительных органов. Они заявили, что от ее имени преступники якобы хотят перевести деньги в недружественные страны, и под предлогом декларации средств убедили ее передать все сбережения курьеру, который назвал кодовое слово.