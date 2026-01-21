С бывшего вице-губернатора Кубани Вороновского и его соучастников хотят взыскать почти 3 млрд рублей

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск к бывшему депутату Госдумы и бывшему вице-губернатору Кубани Анатолию Вороновскому. В числе соответчиков 27 человек. Генпрокуратура требует взыскать с них 2,8 миллиарда рублей, которые считает коррупционными доходами, полученными с 2016 года. Об этом сообщает ТАСС.
Иск поступил в Центральный районный суд Сочи. Вороновский ранее возглавлял департамент транспорта Кубани, затем стал министром транспорта и дорожного хозяйства региона, а после — вице-губернатором и советником губернатора. Генпрокуратура считает, что на этих должностях он получал откаты от дорожных предприятий за распределение заказов и помощь в получении контрактов.
После избрания депутатом Госдумы в 2021 году Вороновский вошёл в комитет по транспорту и сохранил влияние на работу дорожной отрасли Краснодарского края, считает Генпрокуратура. По данным ведомства, именно он пролоббировал назначение главой минтранса региона Алексея Переверзева, а также назначение его замов.
Незаконно полученные средства, как считает Генпрокуратура, ответчики обеляли через фонд «Моя Кубань»: дорожные компании якобы добровольно переводили туда деньги, которые на самом деле были платой за получение контрактов. С 2017 по 2024 год 46 компаний из дорожной сферы перечислили в фонд более 1,9 миллиарда рублей.
Изъять у ответчиков Генпрокуратура требует более 200 объектов недвижимости, в числе которых более 100 домов, квартир и жилых помещений в Москве, Сочи, Краснодаре, других городах Кубани и поселке Пхия Кабардино-Балкарии, а также 59 участков земли на Кубани.
Напомним, осенью 2025 года в отношении Вороновского было возбуждено уголовное дело о взятке в 25 миллионов рублей. Госдума одобрила снятие с него неприкосновенности. Перед этим Вороновский заявил, что не чувствует себя виноватым и не понимает претензий, поскольку вопросов к его декларациям о доходах у правоохранителей ранее не возникало. Вороновский сложил депутатские полномочия и был отправлен в СИЗО.