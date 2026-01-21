С бывшего вице-губернатора Кубани Вороновского и его соучастников хотят взыскать почти 3 млрд рублей

Напомним, осенью 2025 года в отношении Вороновского было возбуждено уголовное дело о взятке в 25 миллионов рублей. Госдума одобрила снятие с него неприкосновенности. Перед этим Вороновский заявил, что не чувствует себя виноватым и не понимает претензий, поскольку вопросов к его декларациям о доходах у правоохранителей ранее не возникало. Вороновский сложил депутатские полномочия и был отправлен в СИЗО.