Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су получил срок за роль в мятеже

Центральный окружной суд Сеула вынес приговор экс-премьеру Южной Кореи Хан Док Су. Ему дали 23 года лишения свободы. Решение было озвучено во время трансляции судебного заседания.
Суд признал Хан Док Су виновным в содействии введению чрезвычайного военного положения в стране 3 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, он инициировал организацию заседания Государственного совета и звонил членам кабинета с просьбой «быстро собраться».
Специальная прокуратура утверждает, что Хан Док Су пытался легитимизировать действия, связанные с мятежом. Прокурора потребовала для него 15 лет колонии и просила суд учесть ущерб, причиненный государству и народу, а также отказ экс-премьера от сотрудничества со следствием.
Это дело стало первым из числа процессов, в которых фигурантов обвиняют в участии, организации или помощи мятежу.
Напомним, что 3 декабря 2024 года бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл военное положение, объяснив это защитой страны от угрозы со стороны северокорейских коммунистов. Однако многие политики считают, что истинной причиной стало ходатайство Демократической партии об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Президент утверждал, что их отставка может привести к параличу власти.
4 декабря правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения. 14 декабря депутаты правящей партии «Гражданская сила» проголосовали за импичмент Юн Сок Ёля, поддержав инициативу 204 голосами.
Позже экс-президенту предъявили обвинения в мятеже и превышении полномочий и 31 декабря 2024 года суд выдал ордер на его арест. В этот же день импичмент был выдвинут и против премьер-министра Хан Док Су, исполнявшего обязанности главы государства.
3 января 2025 года в резиденции президента Южной Кореи произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и военными, которые охраняли бывшего главу государства.