Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су получил срок за роль в мятеже

Позже экс-президенту предъявили обвинения в мятеже и превышении полномочий и 31 декабря 2024 года суд выдал ордер на его арест. В этот же день импичмент был выдвинут и против премьер-министра Хан Док Су, исполнявшего обязанности главы государства.