Суд оштрафовал хулигана, разбившего мемориальную табличку на доме Политковской

Зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, в свою очередь, выступил с инициативой ужесточить ответственность за акты вандализма против мемориальных досок и памятников. Так он прокомментировал порчу мемориала журналистке.