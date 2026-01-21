Суд оштрафовал хулигана, разбившего мемориальную табличку на доме Политковской

Столичный суд выписал штраф злоумышленнику, который разбил мемориальную табличку на доме погибшей журналистки Анны Политковской. Об этом в среду, 21 января, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.
— Тверской районный суд города Москвы признал виновным в совершении административного правонарушения Филиппова Александра Сергеевича и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, — добавили в Telegram-канале инстанции.
Зампредседателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, в свою очередь, выступил с инициативой ужесточить ответственность за акты вандализма против мемориальных досок и памятников. Так он прокомментировал порчу мемориала журналистке.
Подростки во время прямой трансляции также начали имитировать рвоту на георгиевские ленты перед зданием администрации Набережных Челнов. Молодые люди совершили акт вандализма за донат — они согласились выполнить задание за 500 рублей.