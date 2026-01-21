Альпинисты опровергли слухи, что они застряли на горе в Антарктиде

«Утро было ясным и безветренным, прогноз радовал, но немного ошибся: ясная погода сменилась облачной, а слабый ветер впоследствии оказался совсем не слабым. 10 из 13 часов, потраченных на выход к вершине, нас сопровождала настолько густая облачность, что склон под ногами почти не читался, и иногда мы буквально упирались в стены ледяных глыб. В целости и сохранности, ориентируясь по приборам, мы вернулись в штурмовой лагерь», — рассказывается в Telegram-канале «Клуб 7 Вершин».