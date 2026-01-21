Альпинисты опровергли слухи, что они застряли на горе в Антарктиде

Российские альпинисты, совершавшие восхождение на вулкан Сидлей в Антарктиде, опровергли слухи о том, что застряли там.
«Утро было ясным и безветренным, прогноз радовал, но немного ошибся: ясная погода сменилась облачной, а слабый ветер впоследствии оказался совсем не слабым. 10 из 13 часов, потраченных на выход к вершине, нас сопровождала настолько густая облачность, что склон под ногами почти не читался, и иногда мы буквально упирались в стены ледяных глыб. В целости и сохранности, ориентируясь по приборам, мы вернулись в штурмовой лагерь», — рассказывается в Telegram-канале «Клуб 7 Вершин».
Ранее в СМИ появилась информация о том, что группа российских альпинистов из 12 человек оказалась заблокированной на вулкане из-за вьюги и шестой день не может никуда продвинуться. Отмечалось, что они якобы поднялись только до высоты 1500 метров из 4285 и там их накрыла непогода.
На днях сообщалось о случае с фрирайдером в Сочи — как 15 спасателей искали его в горах, пока он в действительности спал в отеле.